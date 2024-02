Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi torna nella casa: «Sono svenuto e non mi ricordo più niente». Ecco come sta

di Ida Di Grazia

Dopo il malore avuto nella casa lo scorso venerdì, Giuseppe Garibaldi rientra finalmente in gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 5 febbraio su Canale 5 da parte di Alfonso Signorini che ha accolto in studio l'ex bidello, che ha raccontato cosa gli è accaduto.

Garibaldi come sta?

«Giuseppe sta bene ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male, ma questa sera rientrerà a sorpresa nella casa».

Giuseppe Garibaldi entra in studio e spiega cosa è successo: «Volevo fare come Alex mi sono messo sul tapis a correre, ho mangiato pochissimo, ho corso ad alta velocità. Dopo un'ora e un quarto di corsa ho iniziato a non sentirmi bene. Sono andato a prendere un bicchiere di acqua e zucchero ma non ha fatto nulla, mi sono messo a letto ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. Poi sono andato in bagno e sono svenuto e da lì non ricordo più nulla. Ora sto bene, devo solo mangiare».

