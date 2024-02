Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi come sta? Cesara Buonamici: «Torna nella Casa, ecco cosa è successo»

di Cristina Siciliano

A distanza di un giorno dalla grande preoccupazione al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi, il gieffino che durante nei giorni scorsi ha avuto un malore, Cesara Buonamici a Pomeriggio 5 ha voluto tranquillizzare i telespettatori ed ha confermato che Giuseppe questa sera tornerà nella casa più spiata d'Italia. Il gieffino, dopo essere stato soccorso dai compagni di avventura, è uscito dalla Casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. E proprio nelle ultime ore, l’opinionista del reality è stata ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ed ha spiegato che Giuseppe fortunatamente si è ripreso ed è pronto a rimettersi in gioco.

Le parole di Cesara Buonamici

«Stasera sarà una bella puntata ricca di cose - ha spiegato Cesara Buonamici a Myrta Merlino -. Tra scontri, nuovi ingressi e un ritorno. Infatti c’è il ritorno in casa di Giuseppe che ha avuto un piccolo malore, non è stato molto bene.

L'opinionista ha aggiunto: «Tra le tante cose che vedremo c’è ancora la divisione della casa in gruppi, uno capitanato da Perla e l’altro da Beatrice. Perla e Beatrice si sono abbracciate, ma non è stato un abbraccio molto convincente. Perla era perplessa ed è rimasta un po’ fredda, quindi vedremo. Sta di fatto che sono due donne distanti e che si studiano. Certo non combattono ad armi pari. Beatrice è più grande, ha un certo tipo di linguaggio. Invece Perla è più giovane, ha 25 anni e quindi la situazione resta abbastanza tesa per il momento».

«Poi c’è Vittorio che non ama gli schieramenti e i gruppi - ha continuato Cesara Buonamici -. Così facendo scontenta tutti. A me sta molto simpatico e quindi non ho nulla da dire, lui è uno che ama l’armonia».

