Grande Fratello, Marco Maddaloni e la battuta che manda in crisi Beatrice Luzzi: «Non hai pietà?» Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi in lacrime. Questa volta il motivo è un tantino più serio rispetto alle altre volte: l'attrice ha avuto un duro scontro con Marco Maddaloni a causa di una sua battuta infelice fatta dal gieffino durante una festa organizzata da tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della serata, Marco Maddaloni dopo aver ricevuto un premio ha voluto replicare la scena di Will Smith con lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar ma questa volta il soggetto era proprio Beatrice Luzzi. «Lui ha offeso mia moglie ed ora devo dare uno schiaffo alla Luzzi». L'attrice, sentendo la battuta (infelice) di Marco Maddaloni, è scoppiata in lacrime.

Cosa è successo

Una battuta infelice che ha particolarmente turbato Beatrice Luzzi.

La risposta di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni non ha nascosto il suo dispiacere per la situazione che si è creata all'interno della casa del Grande Fratello. «Mi dispiace che stia a questo punto, tu mi hai insegnato che è brutto far passare le giornate così, senza senso. In te vedo tanta roba, sono amico tuo. Se mi sento attaccato però mi devo difendere. Ti chiedo scusa se ti sei sentita offesa. Con Giuseppe ti dissi che a me non piace vedere le donne piangere».

Il gieffino ha aggiunto: «La donna è sacra, non dovrebbe piangere».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 15:59

