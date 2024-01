Grande Fratello, lite tra Paolo Masella e Letizia Petris. Lei sbotta: «Se sbagli io non sto zitta»

di Cristina Siciliano

C'è tensione nella casa del Grande Fratello dopo l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. E si evince tensione soprattutto tra Letizia Petris e Paolo Masella. Al termine dell'ultima puntata qualche scintilla accende il rapporto tra i due gieffini. Il motivo? Durante la diretta Paolo si è mostrato nervoso nei confronti di Letizia Petris, la quale ha non ha preso bene la scelta di Paolo di voler rimanere da solo post puntata.

La discussione

«Ero venuto subito perché ci tenevo e non vorrei mai che uscissi perché ci tengo a te e lo sai- ha sottolineato Paolo -.

Letizia non ha preso bene l'atteggiamento di Paolo. «Ma tu sai come andranno le cose? - ha sottolineato Letizia Petris a Paolo -. Quindi preparati ed evita di litigare una settimana prima che io esca. Tu stai litigando da prima, quando io volevo darti un consiglio. Vuoi che ti lascio in pace? Bene. Io oggi faccio parte della tua vita e se sbagli non me ne sto zitta. Negli ultimi quattro anni eri solo e dato che ora hai una persona è giusto che tu la includa». La gieffina ha concluso: «Stasera non è serata e non ho la testa per affrontare questo discorso. Tu non capisci il focus».

