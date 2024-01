Gf, Rosanna Fratello rivela: «Perla Vatiero? All'inizio era diversa... Mi spiace per Beatrice Luzzi».

di Cristina Siciliano

Rosanna Fratello, dopo la sua eliminazione nella trentunesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha tirato le somme del suo percorso al Grande Fratello. L'ex gieffina ha espresso la sua opinione in merito ai comportamenti attuali di Perla Vatiero. Rosanna Fratello ha poi raccontato, senza alcun filtro, il motivo per il quale le altre gieffine non riuscivano ad accettare la sua presenza nella casa.

Le parole di Rosanna Fratello

«Io a malincuore dico che sarei team Perla perché l'ho vista un po' crescere - ha sottolineato Rosanna Fratello durante l'intervista -. Era un po' pacata all'inizio tant'è che io le dicevo "ma perché sei così tirata?". Era come quando un maglione un po' si stringe.

L'ex gieffina ha aggiunto: «Mi manca la casa. Avevo trovato la chiave giusta soprattutto nell'ultimo periodo. Mi stavo facendo conoscere. Sono entrata a gamba tesa ma poi me la sono cavata. Le ragazze nella casa mi hanno tirato una ciabatta. Cercavo di entrare nel gruppo ma non c'era niente da fare. Mi definivano la "regina sul pisello" quando in realtà io sono semplicissima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 21:57

