Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi cerca un chiarimento ma lei sbotta: «Sono stufa, vai dove tira il vento»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno cercato di trovare un punto d'incontro dopo la discussione avvenuta dopo la diretta dell'ultima puntata del Grande Fratello. La richiesta di una sigaretta ha dato la possibilità a Beatrice e Vittorio di parlarsi nuovamente e chiarirsi. Ma non è andata benissimo. Seduti in piscina, i due hanno affrontato nuovamente le questioni legate alla loro discussione. L'attrice ha criticato il suo avvicinamento a Perla e Greta e prima di chiudere l'amicizia con il gieffino gli ha detto: «Sei un uomo poco coraggioso e molto egoista».

Cosa sta succedendo

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi continuano a discutere senza trovare una soluzione o un pensiero comune. Per l'attrice, l'amicizia tra Perla, Greta e Vittorio è solo una tattica e non ci sta. «Vai dove tira il vento - ha sottolineato Beatrice -.

E Vittorio ha risposto: «Io sono consapevole che queste cose le devo imparare. Ma per me è difficile». «No tu non le vuoi imparare. C'è un muro», ha concluso Beatrice.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:46

