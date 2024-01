Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Massimiliano Varrese: «Questo problema con me non lo risolverai mai»

di Cristina Siciliano

Da quando è tornata nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è attaccata da tutti. Prima Perla Vatiero, poi Greta Rossetti e adesso anche Giuseppe Garibaldi. E ovviamente, nelle ultime ore, non è mancato il commento di Massimiliano Varrese che ha generato un'altra lite nelle casa. Il motivo? La lite tra i due gieffini è nata dalla decurtazione del budget settimanale imposta dagli autori del reality a causa delle continue violazioni del regolamento.

Cosa è successo

«Ce lo meritiamo». Sono state queste le parole che Fiordaliso ha espresso dopo la lettura del comunicato da parte della redazione. «No io non me lo merito assolutamente. Ci sono dei furbi che lo fanno continuamente e che dicono agli altri ciò che devono fare. Beatrice tu sei la prima fautrice del parlare senza microfono sotto le coperte dall'inizio del programma fino ad oggi. Sei sempre stata te», ha incalzato Massimiliano Varrese.

Beatrice così non si è limitata a sottolineare: «No caro Massimiliano.

La reazione di Varrese all'eliminazione di Monia La Ferrera

La puntata di ieri 29 gennaio ha visto l'eliminazione di Monia La Ferrera, che ha concluso l'esperienza nella casa del Grande Fratello in 56 giorni. E Massimiliano Varrese non ha preso bene la notizia. Stando al rumor, infatti, Massimiliano Varrese sarebbe scoppiato in lacrime per aver perso una delle persone più vicine a lui nel corso del reality. Il gieffino avrebbe passato l’intera notte a piangere in confessionale, minacciando addirittura gli autori di lasciare il reality.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA