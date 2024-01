Oroscopo febbraio 2024, le previsioni segno per segno. Plutone in Acquario fino al 2044: «Un cambiamento epocale»

Un cambiamento epocale nel cielo. Plutone è entrato in Acquario e ci rimarrà, salvo brevi pause, fino al 2043. Un transito che avrà sicuramente ripercussioni importanti nel cielo dei 12 segni zodiacali e che farà sentire la sua forza già da febbraio. Una primavera in anticipo di cambiamenti, dopo un gennaio austero, fatto di impegni e responsabilità. Febbraio sarà un mese positivo soprattutto per l'Acquario, grazie alla corsa dei pianeti piantonati nel segno. Transiti che parlano di ottime novità per tutti segni d'aria, con piacevoli sorprese anche per i segni d'acqua. Il mese infatti sarà diviso in due: grazie ai movimenti nel cielo del segno dei Pesci. Buone prospettive anche per il fortunato Capricorno, da anni ormai nelle grazie delle stelle.

Ecco le previsioni di Leggo per il mese di febbraio 2024.

