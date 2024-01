Mirko Brunetti contro Alfonso Signorini dopo la clip di Temptation Island: «L'avete fatta piangere»

Il Grande Fratello non è mai parco quando si tratta di emozioni e colpi di scena, e non ha deluso nella sua ultima puntata, che ci ha messo di fronte a una polemica esplosiva tra Mirko Brunetti e Alfonso Signorini. Il conduttore ha dato vita a un momento di tensione trasmettendo una clip dai tempi di Temptation Island, nella quale Mirko criticava Perla Vatiero per la sua scarsa dedizione alle pulizie domestiche. Le lacrime della Vatiero, scoppiate in diretta dopo aver visto la clip, hanno scatenato una reazione da parte di Alfonso, che ha puntato il dito accusatore verso Brunetti, colpevole, a suo dire, di aver fatto piangere la ragazza.





Greta e Perla mettono in cattiva luce gli autori del Grande Fratello? C'entra Mirko

La risposta di Mirko Brunetti

La risposta di Mirko, con tutta la sua carica di criticità nei confronti della scelta del conduttore, ha lasciato tutti a bocca aperta, lasciando intravedere uno scontro di proporzioni epiche tra il concorrente e la produzione del programma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 09:00

