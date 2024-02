Giuseppe Garibaldi, come sta e quando rientrerà in casa: «Sta bene, parla e si alza da solo». Beatrice Luzzi gli scrive Nelle scorse ore, il concorrente ha accusato un malore ma potrebbe tornare in casa molto presto







di Redazione web Giuseppe Garibaldi, nelle ultime ore, è stato al centro del gossip riguardante la casa del Grande Fratello. Il gieffino, infatti, nelle scorse ore, è stato colto da un malore che, però, non è stato ben specificato. I fan del reality show non sanno, dunque, di cosa si sia trattato, sanno solo che il concorrente è stato costretto a uscire dal gioco per qualche giorno. Ecco cos'ha detto Rosy Chin mentre parlava con Federico Massaro. Poi, anche Beatrice Luzzi ha mandato i suoi saluti al concorrente. Le parole di Rosy Chin su Giuseppe Garibaldi Il malore di Giuseppe Garibaldi all'interno della casa del Grande Fratello ha spaventato tutti i gieffini che, da ore, continuano a chiedersi come stia il loro amico. Rosy Chin, tuttavia, ha tranquillizzato tutti i fan del programma perché, mentre parlava con Federico Massaro, ha detto: «Mangia, parla, si alza da solo dal letto. Stanno facendo gli ultimi accertamenti ma sembrerebbe essere tutto ok».

Anche Beatrice Luzzi, con la quale Garibaldi ha avuto un rapporto abbastanza tormentato all'interno della casa, ha voluto madargli un messaggio e dalle sue parole, i fan pensano che il concorrente possa rientrare nella puntata di lunedì. Hanno dato delle notizie in casa riguardo Peppe. ❤️#GiuseppeGaribaldi #imille #anibaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/GNhCW1Eurp — Viola🫧♡ (@mifacciouncaffe) February 3, 2024 Il messaggio di Beatrice Luzzi Beatrice Luzzi, questa mattina, domenica 4 febbraio, si trovava in giardino con l'amico Sergio D'Ottavi e ha detto: «Ciao Giuse! Dai che torni, lunedì tornerai... Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 14:14

