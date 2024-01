Grande Fratello, scoppia il limoncello-gate. Beatrice Luzzi incastra Rosy Chin: «Che fine hanno fatto quelle bottiglie?»

Al Grande Fratello scoppia il "limoncello gate": nella casa più spiata d'Italia è polemica aperta tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin per le bottiglie di liquore. La chef sembra essere colpevole di aver sottratto del limoncello ai danni degli altri coinquilini della casa, in un'operazione che sembra essersi reiterata nel corso del tempo.

Grande Fratello, Anita Olivieri informata prima della puntata? La frase a Giuseppe Garibaldi spiazza il pubblico

Federico Massaro e la figura misteriosa, la scena scatena la polemica: «Questi atteggiamenti fanno schifo». Di cosa si tratta

GF, Rosy e il gambero caduto: la cuoca di nuovo criticata sui social per quel gesto in cucina

Le bottiglie

Beatrice aveva notato delle bottiglie vuote di alcol e ha subito chiesto informazioni alla concorrente che è sempre in prima fila in cucina. Rosy, però, si è giustificata dicendo che con brandy e limoncello ha cucinato paccheri e panna cotta. La sua versione, però non convince Beatrice. Qual è la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA