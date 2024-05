Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi, tutti i dettagli del matrimonio da favola: gli abiti della sposa, le damigelle e il viaggio di nozze

di Dajana Mrruku

Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente sposi! La coppia ha sognato e desiderato questo giorno più di ogni altra cosa e finalmente, in una cornice incredibile che solo Villa Miani a Roma sa regalare, i due si sono detti il "sì" più importante, quello con il rito religioso, dopo il rito civile al Campidoglio lo scorso 5 maggio. Con una vista mozzafiato su tutta Roma, Stefano e Manila hanno accolto i loro 150 invitati, tra cui moltissimi Vip del calibro di Valeria Marini e Pamela Prati, ma non solo.

Tra i presenti anche gli ex concorrenti del Grande Fratello del 2021, quello a cui lei stessa partecipò, come Adriana Volpe, Veronica Maya, Francesca Cipriani, Miriana Trevisan e Stefania Orlando. Grande assente, invece, una delle sue migliori amiche, Matilde Brandi, perché attualmente in gara all’Isola dei Famosi.

Gli abiti delle damigelle

«Un giorno qualunque la vita ti regala una favola» ed è stata proprio questa favola il filo rosso che ha accompagnato Stefano Oradei e Manila Nazzaro insieme a tutti i loro 150 ospiti verso i festeggiamenti del loro matrimonio a Villa Miani.

Le damigelle erano sempre loro, le migliori amiche della sposa, Angela Melillo, Manuela Guastalli, Milena Miconi e Veronica Maya, bellissime nei loro abiti lunghi color lilla, firmati Diamond Couture Atelier.

Gli abiti della sposa

La sposa Manila Nazzaro si è affidata sempre a Diamond Couture Atelier per i suoi abiti da sposa. Il primo indossato per la cerimonia religiosa è un lungo abito bianco con lo scollo a barchetta e con una gonna molto pomposa a ricordare il vestito di una principessa, perché Manila sta vivendo la sua personale favola, dove il suo principe azzurro è proprio il suo Stefano Oradei, conosciuto a Ballando con le Stelle.

Cambio d'abito

Manila Nazzari e Stefano Oradei hanno mosso i primi passi di danza insieme nel dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, e i due hanno voluto onorare il loro primo incontro con un primo ballo emozionante e del tutto inedito: via l'abito lungo e acconciatura raccolta e benvenuto all'abito corto con gonna a ruota ricoperta di piume bianche, capelli sciolti e schiena scoperta per dare inizio a un sensuale ballo.

La cerimonia civile

Il 5 maggio Stefano e Manila avevano detto il loro primo sì, con rito civile al Campidoglio e all'indomani della prima cerimonia avevano rilasciato un'intervista a Diva e Donna dove raccontavano le prime emozioni da marito e moglie: «Non mi sembra vero, un anno fa non lo avrei mai pensato.

«Per me sin da quando abbiamo iniziato a frequentarci è come se mi fossi sentito sposato – ha detto Stefano Oradei -. I miei testimoni sono stati il mio amico Raimondo Todaro e mia sorella Eleonora. Volevamo fortemente il Campidoglio per mantenere il fil rouge di vicinanza con la proposta di matrimonio che le ho fatto ai piedi dell’Altare della Patria».

Il viaggio di nozze e progetti per il futuro

La loro favola continua con una luna di miele incredibile, ma non ancora ufficiale. «A luglio andremo con i ragazzi a New York e poi in Toscana, quindi stiamo puntando su giugno», ha raccontato Manila a Diva e Donna. «Miriamo a giugno, una meta esotica, al mare, quasi sicuramente le Maldive, oppure le Filippine o il Messico», ha detto Stefano.

E il futuro? Riserva sicuramente tante sorprese e chissà, forse un figlio: «Sarebbe un sogno avere un figlio o una figlia».

Gli imprevisti

Ovviamente non sono mancati gli imprevisti che rendono la cerimonia e la festa ancora più speciali. L'assenza di Matilde Brandi si è fatta sentire molto, ma la showgirl ha voluto mandare i propri saluti dall'Honduras durante la puntata dell'Isola dei Famosi, dove ha chiesto a Vladimir di poter fare gli uaguri alla coppia così piena d'amore.

Ma non solo. A mezzanotte del 14 maggio, infatti, è stato anche il compleanno di una delle invitate, la stellare Valeria Marini che ha festeggiato insieme a tutti gli invitati al matrimonio di Stefano e Manila che le hanno cantanto "Tanti auguri".

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA