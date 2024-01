Costruisce una casa con le fusoliere di due aerei e realizza il sogno di bambino: «Solo 200 euro al mese di spese, vivrò qui fino alla morte»

Il sogno di trasformare un aereo in una casa lo ha accompagnato sin da bambino, complice la passione per un programma tv. E non lo ha mai abbandonato fino a quando non è riuscito a trasformarlo in realtà: accanto alla cabina di pilotaggio l'aeroplano che oggi chiama casa ha persino più comfort di un'abitazione tradizionale, dalle camere da letto al soggiorno con un comodo divano, senza dimenticare i bagni (originali) e la sala da pranzo. La vera curiosità? Una maxi-scacchiera con pedine a grandezza naturale. L'entusiasta propietario dell'originale casa composta dalle fusoliere di due aerei è il "capitano" Joe Axline, che ha realizzato il suo sogno di bambino a Brookshire, nel Texas.