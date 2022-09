Umberto Bossi non è stato rieletto: dopo 35 anni rischia di restare fuori dal Parlamento. Unica speranza, il ripescaggio

Umberto Bossi siede in Parlamento dal 1987, ma dopo le ultime elezioni politiche che hanno visto la vittoria di Fratelli d'Italia il fondatore della Lega Nord rischia di essere messo alla porta. Il crollo della Lega potrebbe determinare l'esclusione del "Senatùr", che a 81 anni si ritrova a dover fare i conti con il ripescaggio con il calcolo dei resti.

I seggi della Lega

Sono 23 i candidati della Lega eletti nella quota proporzionale dei 114 spettanti al centrodestra. Nell'elenco pubblicato sul sito del ministero dell'Interno non figura il nome di Umberto Bossi. Nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2, dove il Senatur era candidato come capolista, il Carroccio non ha infatti ottenuto alcun seggio e uno solo è andato alla coalizione, attribuito a Fratelli d'Italia, sempre secondo quanto risulta dal sito del Viminale. Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987, Bossi lascerebbe quindi il Parlamento.

Il flipper

Candidato nel collegio plurinominale di Varese, potrebbe risultare non eletto per un complicato gioco di resti. «È il famoso "flipper", mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare», dice contattato telefonicamente dall'Ansa l'onorevole Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega. «Di ufficiale non c'è nulla - aggiunge - solo domani sapremo (oggi n.d.r)».

