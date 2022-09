Giorgia Meloni, Orban si congratula: «Vittoria più che meritata, congratulazioni»

di Redazione web

Viktor Orban si congratula con Giorgia Meloni: «Una vittoria più che meritata, congratulazioni». Così il premier ungherese su Facebook, pubblicando una foto che lo vede raffigurato con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A corredo della foto una didascalia in italiano: «Bravo, Giorgia!»

Anche i premier di Repubblica Ceca e Polonia si sono complimentati via social network con Meloni. «Congratulazioni a Giorgia Meloni - ha scritto il premier ceco Petr Fiala - per la sua vittoria nelle elezioni italiane! Non vedo l'ora di cooperare in futuro sulle politiche europee e nell'Ecr Group (l'European Conservatives & Reformists, formazione politica comunitaria a cui entrambi i leader appartengono, ndr)».

«Grande vittoria. Congratulazioni», si è limitato a scrivere il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, aggiungendo un'addizione di icone: il prodotto delle bandiere di Polonia e Italia dà un bicipite flesso, a significare la prospettiva di un'alleanza rafforzata tra Varsavia e Roma. Morawiecki è un esponente del partito di destra Diritto e Giustizia.

