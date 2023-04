Italo Bocchino si sposa, il prossimo 10 giugno il matrimonio con Giuseppina Ricci. Ignazio La Russa come testimone

di Redazione Web

Italo Bocchino si sposa. Dopo il matrimonio giunto al capolinea con Gabriella Buontempo, l'ex deputato della Camera ci riprova e questa volta raggiunge l'altare per sposare la sua Giuseppina Ricci. Svelato anche il nome del testimone di nozze: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il matrimonio

Come riporta Dagospia, il prossimo 10 giugno si terrà il matrimonio tra Italo Bocchino e Giuseppina Ricci. Di quest'ultima, tuttavia, non si hanno molte informazioni, si sa solo che lavora nella Capitale come chirurgo estetico.

A rivelare la notizia è stato lo stesso politico che ha incontrato il paparazzo Rino Barillari lo scorso lunedì in via dell'Orso a Roma, e spalancando le braccia ha detto: «Mi sposo!».

