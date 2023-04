Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari: arrivato al San Raffaele con affanno respiratorio

di Redazione web

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.

A quanto si apprende, è stato ricoverato per problemi cardiovascolari. È arrivato in mattinata all'ospedale con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile.

Berlusconi come sta

Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele, Berlusconi, accompagnato dalla compagna Marta Fascina aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell'auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall'ingresso di via Olgettina 60.

Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del 'capò 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la 'rivincità dei governisti sui filoronzulliani e l'ascesa dei parlamentari vicini alla Fascina.

Le reazioni

«Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese». Scrive così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te». Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 13:56

