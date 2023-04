Flavio Briatore attacca il governo Meloni: «Stiamo per fare una figura di mer**a se rimandiamo indietro i soldi del Pnrr»

di Redazione Web

Flavio Briatore all'attacco del governo Meloni. Briatore ha criticato l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sul tema del Pnrr. «Stiamo per fare una figura di mer**a se rimandiamo indietro i soldi». Poi, si espresso anche sul Reddito di Cittadinanza e, tra l'altro, ha detto la sua anche in riferimento ai provvedimenti del governo contro le farine di insetti e la vendita di cibi prodotti in laboratorio a partire da cellule animali. «Non perdo tempo con lumache, carne sintetica, etc», ha affermato l'imprenditore in un'intervista al Fatto Quotidiano con il giornalista Antonello Caporale.

Flavio Briatore, le critiche al governo Meloni

Ma il commento che paradossalmente non ti aspetti dall'imprenditore è: «Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via Rasella eccetera - ha sottolineato Briatore - ma a me viene un dubbio, cioè che tu non abbia niente da fare e da dire». Il bersaglio naturalmente in questo caso, è il presidente del Senato, Ignazio la Russa.

Poi, subito dopo, la critica più forte è stata fatta al governo Meloni sul tema del Pnrr. «Stiamo per fare una figura di mer**a se rimandiamo indietro i soldi».

Anche sul Reddito di Cittadinanza, l'imprenditore si è espresso. «Questi ragazzi hanno uno stile di vita diverso. Accettano di campare con poco ma non di fare lavori impegnativi, molte ore al giorno e avere un gruzzoletto».

