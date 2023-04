Vittorio Sgarbi, insulti a Mara Carfagna: niente immunità, andrà a processo. Ecco cosa le disse

di Redazione Web

Niente immunità parlamentale e processo in arrivo per Vittorio Sgarbi, a tre anni dal durissimo scontro nell'aula di Montecitorio con Mara Carfagna, all'epoca vicepresidente della Camera dei Deputati. Il sottosegretario alla Cultura ha visto infatti respinta la richiesta di insindacabilità delle sue dichiarazioni: la giunta per le autorizzazioni della Camera, all'unanimità, ha approvato la relazione della dem Antonella Forattini e Sgarbi, scrive oggi Repubblica, può dunque andare a processo.

Tutto partì da uno scontro in aula a luglio 2020 tra Sgarbi e la Carfagna, con quest'ultima che intimò al deputato di indossare la mascherina, oggetto con cui il critico d'arte spesso 'litigava'. In tre video pubblicati su Facebook successivamente, Sgarbi attaccò in modo durissimo la attuale presidente di Azione: «Mi hanno cacciato dal Parlamento per 15 giorni, la conferenza dei capigruppo del c***o, con la Sor-cagna, la Carfagna, la Sor-cagna che dice 'Ha cercato anche di negare di avermi insultata', ma come posso insultare una che non esiste? Ma vaff***».



E ancora: «La mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male, serve solo il distanziamento sociale. Capra! Carfagna capra! Mi fa schifo mi rappresentiate in Parlamento, sono stato cacciato, tornerò per mandarvi a fare in c***o come meritate, ridicoli, schifosi, balordi». Ma non è finita qui: l'ex deputata di Forza Italia veniva da Sgarbi definita «intollerabile cretina, che si trova in Parlamento solo per essere stata in ginocchio davanti a Berlusconi». Parole forti, di cui ora Sgarbi dovrà rispondere non più in tv o su Facebook, ma davanti a un giudice.

