Lazza pazzo di Sgarbi (dopo la gaffe sulle 2000): «Sei come un padre». Ma i social lo massacrano

«Lazza mi sei caduto davvero in basso» o «Lazza sei una vera delusione». È bastato un tweet per far sollevare la polemica sui social. Il secondo classificato dell'ultimo Festival di Sanremo si è ritrovato in pochissimi minuti nel mezzo di una shitstorm dopo aver mostrato, quella che sembra essere, approvazione nei confronti della frase infelice detta da Vittorio Sgarbi in diretta a Domenica In nel corso della scorsa puntata. Ma andiamo con ordine.

Vittorio Sgarbi choc a Domenica In: «Le ragazze del 2000? Tutte tr***e». Gelo in studio, Mara Venier furiosa

Lazza preso di mira dagli hater

«Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito», questo recita il cinguettio pubblicato dall'autore di “Cenere” nelle ultime ore su Twitter. Nonostante non sia stato allegato nessun video, gli utenti hanno subito collegato la riflessione del rapper alla battuta infelice e volgare pronunciata dal critico dell'arte.

Ospite di Mara Venier, Vittorio Sgarbi ha detto: «Le ragazze del 2000? Tutte tr***e». Una frase offensiva rivolta ale donne che non è affatto piaciuta ai telespettatori, i quali si sono rimbalzati velocemente sui social a commentare il suo intervento, criticandolo aspramente. Un episodio che sicuramente non finirà nel dimenticatoio.

E infatti, il commento di Lazza è stato in pochi minuti assalito e condannato dagli utenti: «Ma cancella questa m***a per favore», ha scritto qualcuno. «Ma non ti vergogni?», ha scritto qualcun altro. «Sono davvero molto delusa da queste tue parole, da te non me lo sarei mai aspettato», ha sottolineato una fan del rapper.

Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito — LAZZA (@thelazzinho) March 21, 2023

