Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista: «Sfida affascinante, ma resto parlamentare»

Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista. Dopo aver annunciato di voler prendere una pausa dalla politica, ecco che lo stesso ex premier annuncia su Twitter di aver «accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista». L'ex presidente del Consiglio e fondatore di italia Viva firmerà il giornale dal 3 maggio.

Renzi «mafioso», la moglie di Brunetta deve risarcirlo con 20mila euro: «Tweet diffamatorio»

Renzi come Shakira: «Il Pd aveva me e Calenda ora Speranza. Hanno scambiato una Ferrari con una Twingo»

Renzi nuovo direttore

Matteo Renzi solo pochi giorni fa aveva detto che si sarebbe sottratto per un po’ di tempo alla luce dei riflettori. Questa novità, di cui nessuno sapeva nulla, dice che la sua ultima uscita era vera solo in parte. Il fondatore di Italia Viva cambia ruolo, ma non si ritirerà dalla sfera pubblica. E, sul sito de Il Riformista, appare l'annuncio: «Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento»

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023

«Raddoppio l'impegno»

«Non lascio ma raddoppio, continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un'operazione che serve al Paese. Sarò direttore per un anno, poi vedremo cosa fare da grandi», ha detto Renzi, nella conferenza stampa in cui presenta il suo nuovo incarico.

La scommessa

«Ringrazio Sansonetti per il lavoro di questi anni al Riformista, ora che dirige l'Unità sarà affascinante capire su quali temi l'Unità si caratterizzerà, sarà bello dialogare e discutere a distanza. Credo che la vera notizia sia il ritorno dell'Unità in edicola. Una grande scommessa», ha aggiunto il leader di Italia Viva.

Giorgia Meloni la prima a saperlo

«Stamani ho chiamato la presidente del Consiglio, di cui sono un fiero oppositore e a cui non lasceremo passare mezza virgola, per informarla. La premier Meloni stata la prima a sapere questa notizia», ha rivelato l'ex premier.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA