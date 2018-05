Centrodestra unito. Il centrodestra resterà unito e chiederà al presidente della Repubblica il mandato per andare in Parlamento e verificare i numeri una maggioranza. È questo, a quanto si apprende, la decisione presa nel corso del vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni prima di salire al Colle per le consultazioni. Il centrodestra, sempre a quanto si apprende, ribadirà la sua contrarietà ad un governo del presidente.



Salvini e la "disponibilità": «Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci che il paese non può aspettare, la disponibilità mia, a nome della coalizione del cdx, a dare vita a un governo che cominci a risolvere i problemi del Paese dal lavoro alle tasse, dalle pensioni e all'immigrazione». Così Matteo Salvini, con al fianco Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, uscendo dalle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvini ha poi proseguito: «Confidiamo che il Presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza che contiamo di poter trovare mettendoci in campo personalmente e direttamente perché stanti così le cose La nostra coalizione è quella che più rappresenta il voto, la sensibilità e le ambizioni dei cittadini italiano».

Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via stamani il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo, al termine del quale il Capo dello Stato potrebbe prendere una sua iniziativa, se le forze politiche si dimostreranno ancora incapaci di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un esecutivo.