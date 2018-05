Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sale a Palazzo Chigi, incaricato dal Presidente della Repubblica per formare il nuovo Governo, ed entra a gamba tesa anche nei social network: è recentissimo infatti, dopo gli ultimi giorni in cui il suo nome è salito agli onori delle cronache, il suo arrivo in, con tanto di spunta blu a testimoniare l’autenticità dei profili.Su Facebook, già da lunedì c’è un account, “GiuseppeConte64”, con pochi post, il più recente dei quali è un video che mostra il premier incaricato al Quirinale dopo il colloquio con Mattarella. Se riuscirò a portare a compimento l'incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese intercorse tra le forze politiche di maggioranza, recita il post di corredo al video. Poco prima, una diretta da oltre 11mila condivisioni, sempre dal Quirinale. Anche su Instagram Conte è presente (giuseppeconte_ufficiale), con soli 3 post nei suoi primi appuntamenti ufficiali.