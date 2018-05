Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quali saranno le prime mosse del nuovo Governo guidato da, incaricato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Non è ancora chiaro quali sono le priorità del nuovo esecutivo, che si formerà nei prossimi giorni, ma Il Sole 24 ore ha azzardato alcune ipotesi su ciò che potremmo aspettarci già nelle prime settimane, le prossime.Innanzitutto, già in estate, un pacchetto antiburocrazia per tagliare le leggi: un’ipotesi gettonata che servirebbe a Conte per lasciare subito il segno. D’altronde era proprio questo uno dei motivi per cui Di Maio lo aveva inserito, a fine campagna elettorale, tra i ministri in pectore di un suo eventuale Governo a 5 stelle.E ancora, interventi rapidi sulle pensioni, centri per l’impiego e sull’immigrazione: lo strumento potrebbe essere un decreto legge, un segnale che il nuovo Governo non vuol perdere tempo per mantenere gli impegni del contratto, frutto dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. La stessa mozione di fiducia potrebbe contenere alcune indicazioni sulle priorità di Conte.Il pacchetto taglia-leggi e un intervento sulle pensioni dovrebbero essere i pilastri di un eventuale decreto: novità ci potrebbero essere per quanto riguarda le uscite con quota 100 (somma di età anagrafica e contributiva), e lo stop ad Ape social e agli interventi per i lavori gravosi, ripristinando l’opzione donna. Saranno riformati anche i centri per l’impiego, e per quanto riguarda l’immigrazione è allo studio una ristrutturazione del piano Minniti.