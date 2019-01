Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sì,o». La confessione arriva da, leader del M5S. L'ammissione è arrivata con una diretta Facebook. L'esponente grillino racconta che nei giorni scorsi Filippo Roma delle Iene ha avvicinato il padre, Vittorio, per chiedergli se ci fossero irregolarità nella sua azienda. «Quando l'ho saputo - dice Dibba - mi sono molto arrabbiato con mio padre, che non mi aveva detto niente. Ora lo aiuterò a mettere in regola la situazione». Una situazione analoga a quella sollevata, sempre da Iene, nei confronti del padre di Luigi Di Maio.