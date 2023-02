Crocs bianche per il matrimonio, la nuova tendenza per la sposa "comoda" divide il web: «Senza classe, disgustoso»

Comodità o eleganza per il giorno delle nozze? Se per molte spose la questione non si pone - ben felici di sopportare piedi indolenziti da una frenetica giornata sui tacchi in nome dello stile - per alcune la scelta ricade su un'opzione più confortevole e meno impegnativa. Non semplici scarpe basse, c'è un modello che si sta violentemente imponendo anche nelle cerimonie più eleganti: le ciabatte Crocs.

La ciabatta va a nozze

Le Crocs (sdoganate anche sul palco di Sanremo dai Colla Zio, amate da celebrities come Chiara Ferragni e Justin Bieber) sono in tutto e per tutto delle ciabatte prodotte in una speciale resina leggera e resistente. Dapprima relegate all'uso domestico (o lavorativo, vedi ospedali e simili) sono diventate oggetto di culto nei primi anni duemila per poi sparire dalle scene. Oggi tornano prepotententemente, diventando un trend per il giorno del matrimonio. E non si pensi a una scelta al risparmio. Un esempio? Il modello Crocs Madame di Balenciaga (con tacco) parte da un prezzo base di 500 euro

Dalla sposa agli invitati

Incredibile? Basta dare un'occhiata sui social, alla voce #weddingcrocs o #weddingbride per scoprire che spose, damigelle, invitati e persino sposi sfoggiano i sabot bucati con orgoglio. Bianchi, ricoperti di strass, con spille che inneggiano al matrimonio e all'amore. Ce ne sono per tutti i gusti e sono anche in molti a offrire un servizio di customizzazione.

Sacrilegio o genialata?

Le Crocs si amano o si odiano, e anche in questo caso la tendenza ha generato pareri opposti: basta guardare i commenti alle foto delle spose comfy. Se per i tradizionalisti un matrimonio in Crocs è semplicemente indice di mancanza di classe («Le persone non hanno più classe. Nessuno si veste bene, è tutta una questione di comfort», si legge), per chi guarda al lato pratico della vita la scelta non può essere che vincente: «Ballare con i tacchi è doloroso e stancante. Bisogna sentirsi a proprio agio per godersi una giornata così meravigliosa e importante». A ognuno il suo, purché sia una giornata da sogno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 10:32

