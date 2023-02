Cicatrice francese sul volto degli adolescenti, il trend di TikTok allarma genitori e scuole: «È autolesionismo»

Si chiama "cicatrice francese" l'ultimo trend degli adolescenti nato su TikTok, che allarma genitori e insegnanti. Le presidi di due scuole medie di Bologna hanno scritto alle famiglie per avvisarle di una pericolosa moda che si sta diffondendo fra i più giovani. Si tratta di un livido sul volto autoinflitto con un forte pizzicotto che lascia un segno per alcune settimane.

Cosa è la cicatrice francese

Un gesto visibile di autolesionismo che ha allarmato gli insegnanti e le dirigenti scolastici di due scuole, una a Molinella e una in città, quando hanno visto i ragazzini arrivare in classe con il viso tumefatto da segni molto simili fra loro e, inizialmente, avevano pensato a episodi di bullismo. Secondo l'edizione locale del Resto del Carlino che ha raccolto e raccontato la storia, su TikTok ci sono alcuni tutorial che insegnano come procurarsi il livido.

«I genitori interessati - ha scritto Maria Masini, preside della scuola di Molinella - sono già stati contatti direttamente, ma cogliamo l'occasione per invitare tutti a monitorare i contenuti dei social e affiancare i propri ragazzi per contenere inutili e pericolosi gesti di emulazione».

Come racconta un'altra preside al giornale, il gesto in sé non è particolarmente pericoloso. «Allarma però - dice Filomena Massaro, dell'Istituto comprensivo 12 - quella proposta che all'apparenza può sembrare priva di significato, ma in realtà è una forma di autolesionismo». La scuola organizzerà incontri con le classi, mentre a Molinella sono stati coinvolti anche i carabinieri.

