Napoli, parcheggiatore abusivo chiede 80 euro per la sosta in centro: «Se non mi paghi ti spacco la macchina»

Un parcheggiatore abusivo chiede 80 euro per la sosta giornaliera a un automobilista. È successo a Napoli, in via Toledo. «Al rifiuto di quest’ultimo di corrispondere la somma sarebbero partite le minacce di ritorsione sull’autovettura», racconta il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Fermato e denunciato

Dopo le minacce l'automobilista ha chiamato la polizia, che lo ha individuato e bloccato. Arrestato anche un altro parcheggiatore abusivo. Entrambi sono stati denunciati uno per estorsione e l'altro per tentata estorsione.

«Di fronte a un fenomeno così violento e radicato in città come quello dei parcheggiatori abusivi l’unica risposta che deve arrivare dallo Stato è tolleranza zero - dice Borrelli - Gli estorsori della sosta costituiscono una piaga purulenta per la nostra comunità. Con sempre maggiore arroganza pretendono somme cospicue dalle vittime e sono pronti a vendicarsi sulle loro auto. Ricordo che i proventi di questa attività spesso finanziano i clan della camorra e dunque bisogna tagliare nettamente questa economia illegale prevedendo il carcere per i recidivi colti in flagranza di reato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 22:10

