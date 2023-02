Elodie a Domenica In: la tutina trasparente mette in mostra (tutte) le sue curve

di Redazione web

Elodie si è esibita sul palco dell'Ariston a Domenica In. La cantante si è presentata da Mara Venier indossando un vestito lungo super sexy e attillato di colore rosso. Durante tutta la durata del Festival di Sanremo invece, Elodie ha sempre vestito di nero e i suoi look non sono mai passati inosservati: la cantante infatti, oltre ad essere molto brava è davvero in forma.

Elodie si è presentata a Sanremo con il brano "Due" che sta riscuotendo molto successo sui social, in radio e anche sulle piattaforme musicali. I suoi look sono sempre stati sexy e provocanti, così come i suoi make up elaborati. Nella serata delle cover, Elodie ha cantanto una canzone di Lenny Kravitz "American Woman" e ha duettato con la cantante Big Mama.

Elodie con la sua "Due" si è classificata nona ma la cantante a Domenica In ha detto: «Io non ho partecipato per vincere perché non vinco mai, però ci tenevo a portare un pezzo e un'esibizione preparata bene».

