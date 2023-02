Mr. Rain, messaggio al piccolo Ryan: «Ti mando un abbraccio, sono con te. Spero di incontrarti un giorno»

di Redazione web

Mr. Rain ha voluto dedicare un pensiero speciale al piccolo Ryan, il bambino di Ventimiglia ricoverato in ospedale dopo le gravi lesioni riportate. Il cantante ha detto: «Ryan ti mando un abbraccio, sono lì con te. Spero di incontrarti un giorno e un super abbraccio». Mr. Rain è stato uno degli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, si è classificato quinto.

Il messaggio di Mr Rain

È un messaggio speciale quello che Mr. Rain ha voluto dedicare a Ryan, il bambino di 6 anni ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova, per le ferite riportate il 19 dicembre scorso, quando venne trovato in gravissime condizioni, per strada in via Gallardi a Ventimiglia. Il saluto è contenuto in un breve video. La vicenda di Ryan resta tuttora avvolta nel mistero. Con l'accusa di lesioni gravissime dolose sono indagati la nonna e il compagno di lei.

Mr. Rain a Sanremo

Mr. Rain si è esibito a Sanremo con il brano "Supereroi" e in tutte le serate del Festival è salito sul palco dell'Ariston con un coro di bambini che abbracciava alla fine di ogni esibizione.

