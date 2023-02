Mengoni, la prima telefonata dopo la vittoria è alla mamma. Ma lei non risponde per due volte: cosa stava facendo

di Redazione web

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo, scende dal palco dell'Ariston e tira fuori il telefono per chiamare la mamma. Ma lei non risponde, per ben due volte. Dov'era Nadia Ferrari? «Poi ha risposto e mi ha detto 'scusa, ero in piazza a festeggiare'. E allora l'ho perdonata», ha scherzato il cantante che ha vinto con "Due Vite". Nella sua Ronciglione, infatti, ieri sera è stata festa grande: nel paese in provincia di Viterbo sono stati allestiti per l'occasione maxi-schermi e filodiffusione, per non perdersi neanche un attimo del successo del talentuoso concittadino.

Durante la conferenza stampa finale del festival, Mengoni ha di nuovo rivolto un pensiero alla mamma, dedicandole la vittoria: «Dedico questo festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo», ha detto tornando sulla dedica alle donne in gara fatta a caldo ieri sul palco dell'Ariston. «Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere - dice poi incalzato dalle domande dei giornalisti - Parlo di esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che restassero lì», dice l'artista di Ronciglione. Che a stento trattiene l'emozione, che ieri non è riuscito ad arginare: «Mi scuso per ieri, non ho trattenuto l'emotività. Erano lacrime di gioia», sottolinea sorridendo.

