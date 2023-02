Modà, Kekko a Domenica In: «Sanremo per me è stato uno choc emotivo. Mi sono ca**to addosso»

di Redazione web

I Modà sono stati i secondi artisti ad esibirsi oggi a Domenica In a Sanremo. Il frontman del gruppo, Kekko Silvestre ha confidato a Mara Venier che questo è stato uno dei Festival più difficili che lui abbia mai affrontano: «Per me è stato uno choc emotivo, ci sono stati tanti momenti in cui mi sono ca**** addosso, però mi è servito tanto perché io volevo portare il messaggio che bisogna parlare anche della salute mentale».

Il messaggio dei Modà a Sanremo

La canzone dei Modà intitolata "Lasciami" ha riscosso molto successo: sui social e sulle radio è infatti, molto ascoltata. In questo brano Kekko racconta della sua depressione, di come ha capito di soffrirne e poi di come è riuscito ad uscirne. A Domenica In ha detto: «Parlare di depressione è molto complicato. Ad esempio Levante ha parlato del suo disagio post-parto, una sfaccettatura ancora diversa di questo male dell'anima».

I Modà in classifica

I Modà si sono classificati undicesimi alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nella quarta serata della kermesse hanno duettato con la band Le Vibrazioni riscuotendo molto successo.

