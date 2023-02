Selvaggia Lucarelli e la profezia sulla finale di Sanremo: «Mengoni, Ferragni con la collana-utero e Zelensky...». Manca la madre di tutte le polemiche

di Redazione Web

Selvaggia Lucarelli aveva previsto tutto, o quasi. Prima della finalissima di Sanremo, la giornalista ha condiviso su Instagram la sua profezia su quanto sarebbe accaduto sul palco dell'Ariston. E la storia è stata pubblicata nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, verso le 17, almeno quattro ore prima dell'atto finale della kermesse.

Quattro i punti salienti segnati da Selvaggia Lucarelli: la vittoria di Marco Mengoni, gli abiti di Chiara Ferragni, la posizione in classifica di Mr Rain e la lettera di Zelensky. Tutto azzeccato, eccetto la polemica più grande andata in scena durante la serata finale: il bacio gate di Rosa Chemical con Fedez, e tutte le polemiche che si è trascinato dietro in queste ore.

Ma vediamo nel dettaglio.

La profezia di Selvaggia Lucarelli

«Cose che dovrebbero/potrebbero succedere questa sera», scrive la giudice di Ballando Con le Stelle nero su bianco sulle Instagram stories. Selvaggia Lucarelli ha elencato le sue previsioni partendo con il trionfo di Marco Mengoni: «Vincerà, un premio più alla carriera che alla canzone».

Secondo pronostico su Mr Rain: «Piace molto al pubblico, potrebbe arrivare tra i primi 5 ma la sala stampa lo ucciderà in culla», esattamente com'è andata perché l’artista si è classificato in terza posizione con il brano “Supereroi”.

Immancabile il commento sulla co-conduttrice della finale di Sanremo, Chiara Ferragni. Questo il pronostico della giornalista: «La co-conduttrice indosserà una gigantesca collana a forma di utero e abiti sempre con te**e scolpite e stilizzate, metafore di boh», e anche in questo la Lucarelli non ha sbagliato un colpo. La Ferragni, infatti, ha indossato nella quinta e ultima serata del Festival abiti firmati Schiaparelli e tutti avevano un messaggio preciso, indirizzato all'empowerment femminile.

Ultima previsione: «La lettera di Zelensky conterrà qualche riferimento alla musica mescolato a metafore belliche e poi boh», e anche questa... beccata.

Selvaggia Lucarelli, sempre sul pezzo, tuttavia, non è stata in grado di prevedere la madre di tutte le polemiche, ossia quella che si è creata attorno a quanto accaduto ieri sera sul palco del Festival durante l'esibizione di Rosa Chemical: il bacio sulla bocca di Fedez, dopo aver simulato un amplesso mentre il marito di Chiara Ferragni era seduto in platea.

Su questo Amadeus ha ribadito: «Ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non era volontà di nessuno di noi turbare nessuno a casa».

