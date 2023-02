Sanremo fa volare gli ascolti del daytime Rai, BellaMà il programma più visto della rete. Diaco: «Grazie alla squadra»

Ottimi ascolti per i programmi del Day Time Rai nella giornata di sabato 11 febbraio: su Rai1 "Uno Mattina in famiglia", in collegamento con il Festival, ha infatti registrato un ascolto del 30.7% con picchi del 36.30, "Italia si" - andata in onda da Piazza Colombo con un doppio appuntamento - ha raggiunto il 21.7% con punte del 25.3%. Su Rai 2 la puntata speciale di "BellaMa'" ha avuto uno share del 6.8% con picco di 8.1, risultando il programma piu' visto per telespettatori su Rai 2 con 751 mila telespettatori.

Pierluigi Diaco, i ringraziamenti al pubblico

«Grazie al pubblico di Rai 2. Ieri BellaMà, con il 6.8% di media (picco all’8.1%) e 751,000 ascoltatori, è stato il programma più visto della rete andando in onda eccezionalmente di sabato. Voglio ringraziare di cuore il centro produzione Rai e tutta la mia squadra per il lavoro sempre appassionato e preciso». Così Pierluigi Diaco commenta il primato di ieri. BellaMà, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, domani ospiterà Albano.

Gli ascolti in crescita nel daytime

In generale, per tutta la settimana l'effetto Sanremo sui programmi di Intrattenimento DayTime ha generato un boom di ascolti - sottolinea una nota della Rai .- e un abbassamento dell'eta' anagrafica dei telespettatori: sono cresciuti in media di oltre 1 milione di contatti e di 4 punti di share, con punte dell'11% per "Storie Italiane". L'eta' media del pubblico si e' abbassata di quasi due anni grazie al maggiore coinvolgimento delle fasce piu' giovani: +5% sui teens e sulla piu' ampia fascia dei 15-24enni. Per quanto riguarda gli altri target si evidenzia una crescita generalizzata che conferma la forte trasversalita' dell'evento. Gli aumenti sono stati omogenei tra il Nord e il Sud del Paese, come tra i vari livelli di istruzione. Il confronto tra la settimana sanremese (da mercoledi' 8 a venerdi' 10) e i corrispondenti giorni della settimana precedente, delinea il seguente quadro: UnoMattina +10% di share (dal 18,2 al 28,2). Incremento molto elevato sul target 45-54 +9%. Eta' media -1 anno. +600mila ascoltatori; +1,2 contatti netti. Storie Italiane +11% di share (dal 18% al 29% medio), con un'eta' media che scende di quasi 2 anni e fa registrare incrementi sui 15-24 (+6%), 35-44 (+7%) e 45-54 (+7%) di share anche. In totale +800mila ascoltatori e 1,3 milioni di contatti in piu' e +13 punti di share sugli over 65 anni. E' sempre mezzogiorno: +1,5%. 300mila ascoltatori in piu' e 1 milione di contatti in piu'. Eta' media -2 anni: +5% sui 15-24 e 25-34 anni. Oggi e' un altro giorno: +5% di share con un incremento di 10 % sul target 15-24 anni (eta' media -2 anni). +700 mila ascoltatori medi. +1,5 milioni di contatti medi. La vita in diretta: +4,8% di share. Con un'eta' media che si abbassa di 2 anni: incrementi di +7 punti % di share su 15-24enni e 25-34enni; +600mila ascoltatori e +1,2 milioni di contatti, con picchi del 27%, oltre 3.7milioni di telespettatori. L'Eredita' +1,5%. +500mila asc. +1 milione di contatti. L'effetto sanremese si fa sentire anche nel trend gia' positivo di Bellama': +0,6% di share. 0,5 milioni di contatti in piu'. Per Nei tuoi panni: +1% di share, +140mila ascoltatori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 15:28

