Weekend a Roma e dintorni, ecco cosa fare: 5 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23

Il weekend romano è ormai iniziato e per chi si è fatto cogliere impreparato, ecco cosa fare a Roma nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio. Un fine settimana che regala tantissime opportunità a chi ancora non è riuscito ad andare in vacanza.

Måneskin, il concerto all'Olimpico. Un american dream tutto italiano, anzi romano. Articolo nello speciale Leggo

Concerti a Roma, Onorato: «Venduti due milioni e mezzo di biglietti. Con i Coldplay recuperiamo gli errori del passato». Articolo speciale Leggo

Ecco 5 eventi da non perdere: This is Wonderland, al giardino delle cascate (Eur); Festa de’ Noantri a Trastevere; Effetto Notte Roma 2023 a Santa Croce in Gerusalemme; Conferenze a tema astronomico al Museo di Roma in Trastevere; Fiumicino Street Food.

Photo: Shutterstock Music: Korben

Coldplay a Roma nel 2024, le date per acquistare i biglietti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA