Måneskin, il concerto all'Olimpico: tutta la Roma della band. ​Articolo nello speciale Leggo

Il basket a Portuense, il tifo giallorosso all’Olimpico e lo skate tra i colonnati dell’Eur, i primi locali a Trastevere e le occupazioni dei licei del Centro dove esibirsi sembrava un sogno. Così sono cresciuti i Maneskin nei quartieri di Roma e oggi, che c’è l’Olimpico ad attenderli, l’emozione è alle stelle. Damiano, Victoria e Thomas sono di Montevede mentre Ethan, il batterista, viene da Colli, in provincia di Frosinone.

Il primo legame dei tre romani si crea alla scuola elementare e media Manzoni dell’istituto comprensivo di Largo Oriani, di fronte all’ingresso San Pancrazio di Villa Pamphilj, frequentata in anni diversi. Poi passano al liceo: Damiano ha studiato al linguistico Montale, in zona Bravetta, mentre Victoria e Thomas allo scientifico Kennedy, a due passi dal Gianicolo.

E il legame con gli ambienti scolastici è andato avanti anche perché le primissime esibizioni sono avvenuti durante le autogestioni: la loro musica ha accompagnato in più occasioni le proteste dei licei Kennedy, Mamiani e Virgilio. All’inizio i quattro presero un garage per fare le prove, in via Palasciano a Monteverde. Da lì decisero di portare la loro musica in strada, fino al Centro di Roma: su via del Corso, come testimoniato dall’ormai celebre video che li ritrae a suonare sulla strada dello shopping romano, ma anche a piazza del Popolo, lungo via dei Colli Portuensi o nelle piazze più frequentate di Trastevere.

I primi locali che li hanno ospitati sono stati il Big Star di via Mameli, il Rashomon club, di via degli Argonauti a Ostiense e il Chiringuito a San Paolo: era maggio del 2017, dopo pochi mesi ci sarebbe stata la prima apparizione a “X Factor”.

Negli stessi anni la bassista Victoria sfrecciava per Monteverde con il suo skate, portandolo anche all’Eur tra i gradini e i colonnati dell’Eur, dall’Obelisco al Museo della Civiltà romana. Dunque per i Maneskin c’è un legame indissolubile con Roma, che la Città Eterna un anno fa ha ricambiato donandogli la Lupa capitolina. E poi lo scorso gennaio il matrimonio tra i 4, organizzato a palazzo Brancaccio e anticipato dalla marcia nuziale suonata da una terrazza sul Campidoglio da Thomas.

