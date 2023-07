Roma: all’Olimpico Maneskin e Pinguini, pop in scena con Levante e Minghi

di Donatella Aragozzini

L’estate romana è sempre più calda, non solo per le temperature torride di questi giorni, ma anche per l’offerta destinata a chi ancora non è partito per le vacanze. Come il concerto dei Maneskin, che, dopo il debutto di ieri, stasera porteranno ancora il loro rock graffiante all’Olimpico, palco che domenica e lunedì segnerà il ritorno negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo il successo di San Siro. A Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, quella di stasera sarà una serata-evento all’insegna del metal, con protagonisti i Carcass, iconica band britannica goregrind e death metal, accompagnati dai padroni del doom metal svedese Candlemass, mentre domani spazio alle provocazioni pop di Rosa Chemical.

Musica anche al Teatro Romano di Ostia Antica, con il live di Amedeo Minghi, e alla Città dell’Altra Economia, dove per Testaccio Estate si esibiscono oggi i CorVeleno, gruppo hardcore hip hop romano, e domani Piotta, con una scaletta che va dal suo più grande successo “Supercafone” al nuovo singolo “Tutti a...”. All’Auditorium Parco della Musica arriva domani Levante, ma la vera chicca è stasera: l’opera rock “Shine – Pink Floyd Moon” del celebre coreografo/regista Micha Van Hoecke, uno spettacolo di musica e danza ispirato alle canzoni dei Pink Floyd. A Fiesta, invece, sabato il live di Paulito FG, popolare interprete di salsa e timba, che celebra i suoi 30 anni di carriera.

Per gli amanti del melodramma, invece, da non perdere “La Traviata” di Verdi, stasera al Teatro dell’Opera. Tanti anche gli appuntamenti, tra cinema, teatro e musica, della rassegna “Lungo il Tevere…Roma”, che anima il lungotevere tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto, uno per tutti l’omaggio a Gigi Proietti di Lorenza Bohuny e Maurizio Carlini, duo di cantautori e attori specializzati nel repertorio romano, con il loro “Sonavo er contrabbasso… cioè, me ce appoggiavo!”, in scena domenica.

A Trevignano va in scena DocStories Festival, rassegna internazionale di documentari narrativi, con focus sull’insensatezza e la disumanità dei confini (il 28 luglio alle 21, all’Arena del Cinema Palma, sarà proiettato “Midnight Traveler”, del regista afghano Hassan Fazili. Infine, per il festival “I solisti del Teatro”, nei Giardini della Filarmonica, da segnalare gli spettacoli musicali “Mozart chi?” con Ennio Coltorti (oggi) e l’omaggio a Giorgio Gaber “Mi chiamo G.” (domani).

