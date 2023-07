Måneskin, il concerto allo stadio Olimpico. A tutto rock anche sui social: Instagram e TikTok, numeri da capogiro. Articolo nello speciale Leggo

di Sara Orlandini

Instagram - Il social per aggiornare, provocare e sfogarsi

I Maneskin sono un fenomeno rock anche sui social media, in particolare su Instagram che è la piattaforma utilizzata per aggiornare, provocare e sfogarsi. Se al profilo della band (che conta 6,6 milioni di ammiratori) si aggiunge anche il numero di fan che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas possiedono, il totale ammonta a 19,5 milioni di seguaci. Mica male, dato che, Instagram è la piattaforma più utilizzata dai quattro musicisti che amano comunicare in modo diretto con i loro fan. Damiano David o Ykaar conta 5,1 milioni di follower ai quali racconta le sue giornate, i suoi nuovi look e non si fa troppi problemi a mostrarsi senza veli, come del resto è più volte accaduto.

Victoria De Angelis è ormai una star e il suo profilo parla chiaro: 4,1 milioni di persone amano il suo essere trasgressiva e sopra le righe, insomma una vera rockstar. Tra foto sul palco e scatti mozzafiato in cui compaiono sempre le sue magiche bacchette, Ethan Torchio intrattiene 2 milioni di follower per non parlare del chitarrista Thomas Raggi che è seguito da 1,7 milioni di fan.

TikTok - La Generazione Z è innamorata dei Maneskin

TikTok è decisamente il social della Generazione Z e, anche in questo caso, i Maneskin sono seguiti da milioni di fan: 6,8 per la precisione. Il loro profilo si chiama “Therealmaneskin” e raccoglie video dei concerti della band, di varie gag dei musicisti o anche di momenti esilaranti che il gruppo “fenomeno della musica made in Italy” desidera condividere con i propri ammiratori.

Alcuni dei video pubblicati sul profilo TikTok sono anche diventati virali e hanno raggiunto più di qualche milione di visualizzazione, sinonimo del fatto che, piaccia o non piaccia, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sanno come comunicare e lo fanno anche bene. Come nella musica, infatti, i quattro artisti riescono ad arrivare dritti al cuore delle persone e, quindi, viene da sé che un semplice video in cui Damiano coccola il suo gatto bianco, possa raggiungere ben 21,3 milioni di visualizzazioni.

Facebook - Il network da 4,1 milioni di follower

Facebook è sicuramente da annoverare tra i social in cui i Maneskin sono presenti, anche se, è allo stesso tempo la piattaforma web meno utilizzata in modo diretto dalla band.

Twitter - Uno dei “palchi” social più importanti per i Maneskin

Se si dovesse paragonare Twitter a un palco, sicuramente non sarebbe quello più grande e prestigioso su cui i Maneskin si sono esibiti. Resterebbe, però, uno stage molto importante. Infatti, il social dei “cinguettii” è quello che conta meno follower rispetto a tutte le altre piattaforme (“solo” 594.000 seguaci) è, però, il network che ha creato, in questi anni, più interazioni (tramite hashtag virali) per Damiano David e company. Ad esempio, quando la band romana ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 come super ospite, l’hashtag Maneskin è stato citato più di 20 mila volte, superando i protagonisti di quell’edizione, ovvero Mahmood e Blanco. Inoltre, dopo la vittoria all’Eurovision e la partecipazione a vari talk statunitensi, come ad esempio, il “Jimmy Fallon Show”, le cifre sono diventate da capogiro. Basti pensare che durante la serata finale del Festival Europeo, in cui i Maneskin hanno trionfato, su Twitter sono stati menzionati più di 11 mila volte e la foto della vittoria raggiunse 1,164 milioni di like in poche ore.

