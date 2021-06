"Villa Ada Roma Incontra il Mondo", dal 20 giugno al 18 agosto 60 date e 2 palchi per "La musica che cura"

“Villa Ada Roma Incontra il Mondo” torna per la sua XXVII edizione, che quest’anno ha scelto l’evocativo titolo di “La Musica che cura”, dal 20 giugno al 18 agosto nel parco di Villa Ada a Roma con sessanta date e due palchi per liberare nuovamente le energie dello spettacolo dal vivo.

Leggi anche > Sottotono, Big Fish e Tormento ancora insieme per “Originali”

“Villa Ada Roma Incontra il Mondo” torna per la sua XXVII edizione

“La Musica che cura” è il titolo scelto per la XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo, che torna dal 20 giugno al 18 agosto con 60 date e due palchi sotto l’egida di D'Ada srl e ARCI Roma, promossa da Roma Culture all’interno dell’Estate Romana. Una manifestazione all’insegna dell’inclusione, con la voglia di riportare sotto i riflettori il dibattito culturale con musica, dibattiti, proiezioni e incontri. Diverse iniziative, come “La Bella Estate di Renato”, una vera e propria rassegna all’interno del festival dedicata alla figura di Renato Nicolini e alla sua visione della cultura, con un’esposizione interattiva, una maratona di 30 poeti ispirata a Castelporziano e una serata cinematografica per rendere omaggio a Massenzio.

Il programma musicale di “Villa Ada Roma Incontra il Mondo” è molto ampio, per venire incontro ai diversi gusti musicali: dai migliori nomi del jazz e della musica nera internazionale come le super band Sons of Kemet e Kokoroko alla star australiana Dub FX, passando per la regina della nuova musica africana Fatoumata Diawara. Ancora, l’eclettico e provocatorio artista statunitense Arto Lindsay, la tradizione che arriva dal futuro di Leyla McCalla, l’arcaico e potente sound della Repubblica di Tuva degli Huun-Huur-Tu, l’immortale magia cubana di Grupo Compay Segundo e la stella del desert blues Bombino con Adriano Viterbini, che aprono la manifestazione il 20 giugno nella Giornata mondiale del rifugiato e della rifugiata. Tra gli artisti italiani, salgono sul palco i migliori autori contemporanei come Vasco Brondi e Iosonouncane, freschi della pubblicazione di due dei dischi più apprezzati degli ultimi mesi, senza dimenticare la poliedrica Margherita Vicario e il rap di Ernia. Non mancano band di culto come i Subsonica, i Negrita e i Modena City Ramblers con il loro travolgente combat folk.

Spazio anche alla comicità con Claudio Morici, la regina della Stand Up Comedy Michela Giraud, Luca Ravenna, e Claudio “Greg” Gregori, tra swing e battute con il maestro Massimo Pirone e l’orchestra FATBONES.

Villa Ada

Il programma:

20 giugno GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO + BOMBINO con ADRIANO VITERBINI (free)

21 giugno NUOVE TRIBÙ ZULU (free)

22 giugno JULIE’S HAIRCUT + LAURA AGNUSDEI

23 giugno GIANCANE

24 giugno SPAGHETTILAND con MARGHERITA VICARIO e NAYT

25 giugno ARTO LINDSAY interpreta CARMELO BENE

26 giugno TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free)

27 giugno GIUDA

28 giugno BELLA, GABRIELLA! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE

29 giugno CARO FABER ROMA CANTA DE ANDRÉ

30 giugno JUGGERNAUT + NERO DI MARTE (free)

1 luglio LONDON 69 performing THE BEATLES

2 luglio DUB FX FEAT. MR WOODNOTE

4 luglio GREG & FAT BONES BIG BAND

5 luglio I MINISTRI 6 luglio VASCO BRONDI

7 luglio INDACO & FRIENDS TRENTENNALE (free)

8 luglio RADIODERVISH

9 luglio MARTUX_M

12 luglio BEST OFF CLAUDIO MORICI

14 luglio MICHELA GIRAUD

15 luglio FUTURO ARCAICO SHOWCASE

16 luglio ASIAN DUB FOUNDATION "LA HAINE" Live Soundtrack

17 luglio LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM

18 luglio LUCA RAVENNA

19 luglio HUUN-HUUR-TU

21 luglio GRUPO COMPAY SEGUNDO

22 luglio SUBSONICA

23 luglio IOSONOUNCANE

26 luglio RON GALLO

27 luglio FATOUMATA DIAWARA

28 luglio NEGRITA

29 luglio MELANCHOLIA

30 luglio SONS OF KEMET + ALEK HIDELL

31 luglio Rome Psych Nite LA BATTERIA + SOVIET SOVIET + BIG MOUNTAIN COUNTY

1 agosto C'MON TIGRE

5 agosto BORGATA BOREDOM RELOADED

6 agosto ERNIA

7 agosto MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ

8 agosto KOKOROKO + MONDOCANE

9 agosto MODENA CITY RAMBLERS

11 agosto KODEX sonorizza JOHN CARPENTER

12 agosto MOLTHENI … e altre date da annunciare

Informazioni:

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA - via di Ponte Salario 28 - Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 18 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA