Medico rapinato nel quartiere Prati, i ladri gli sfilano un orologio da 25 mila euro: aggredito e minacciato con la pistola

La banda degli orologi colpisce ancora. Stavolta la vittima è un medico di 64 anni, rapinato nel quartiere Prati, mentre si trovava in macchina. Il bottino è un orologio di lusso, dal valore di 25mila euro. Sul caso indaga la polizia.

Cosa è successo

L'aggressione è avvenuta in via Silvio Pellico, nei pressi di piazza Mazzini, martedì pomeriggio. Il medico stava viaggiando in macchina, quando quattro malviventi su due scooter l'hanno affiancato, minacciandolo con pistola e caschi integrali che gli coprivano il volto. L'uomo non ha opposto resistenza per non rischiare il peggio e ha consegnato l'orologio di lusso. Raggiunto l'obiettivo, i quattro si sono dileguati facendo perdere le tracce.

Il precedente

Il modus operandi dei ladri è lo stesso che, appena 10 giorni fa, veniva usato per provare a rapinare un imprenditore in zona Talenti, davanti allo "Zio d'America". In quel caso la vittima aveva reagito sfoderando una pistola, che aveva messo in fuga i malviventi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 22:21

