Derubata del cellulare e picchiata da due ragazze ventenni. «Provengono dal campo nomadi di via Pontina»

di Redazione web

I carabinieri hanno arrestato due ragazze di 20 e 21 anni, entrambe già conosciute e provenienti dal campo nomadi di via Pontina, gravemente indiziate del reato di rapina

impropria in concorso.

Le due, mentre si aggiravano nei pressi della metro B, alla fermata Cavour, hanno rubato il telefono cellulare dalla borsa di una turista che, accortasi del furto, nel tentativo di rientrarne in possesso, è stata aggredita. I militari in borghese, attirati dalle grida di aiuto, sono intervenuti subito riuscendo così a bloccare le due 20enni e a recuperare la refurtiva.

Accompagnate in caserma, dopo la denuncia della vittima, sono state trattenute, una in caserma e l'altra agli arresti domiciliari. Nel corso dell'udienza, presso le aule di

Piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto ed ha disposto gli arresti domiciliari per entrambe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 14:21

