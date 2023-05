«Mi hanno rubato l'auto, ma l'ho recuperata da sola con un trucco intelligente e poco conosciuto»

di Redazione web

Una proprietaria di un'auto si è vendicata dei ladri che le avevano rubato la vettura, ritrovandola da sola con un trucco poco conosciuto. Jo Coombs di Battersea, vicino a Londra, ha scoperto che la sua Land Rover Discovery era stata rubata dal suo parcheggio privato e ha cercato di recuperarla.

Come ha fatto da sola a recuperare l'auto

All'inizio non sembrava ci fossero molte speranze di localizzare il SUV di lusso , fino a quando la donna non si è resa conto che poteva riavere all'auto da sola usando il suo smartphone. Come ha fatto? Lo rivela la stessa Jo: «La mia Land Rover Discovery Sport era parcheggiata nel mio solito posto; un parcheggio privato protetto da grandi cancelli neri chiusi e controllati da un codice chiave. Ho sempre pensato che lì fosse al sicuro. E quando altre auto simili sono state rubate per strada, ho ignorato le raccomandazioni per ottenere un bloccasterzo . È risaputo che le auto con accesso senza chiave di Land Rover e Range Rover sono facili da rubare. Ma non pensi mai che ti succederà. O stupidamente ho pensato che non sarebbe successo».

Invece la scorsa settimana ha scoperto il furto, ecco il suo racconto come prosegue: «Ho chiamato immediatamente la polizia. Hanno preso i miei dati, mi hanno dato un numero di riferimento». Tuttavia, è stato solo quando Jo ha telefonato al furto alla sua compagnia di assicurazioni che si è resa conto che forse poteva ritrovarla. «Un paio di anni fa sono passata all'assicurazione By Miles. Un prodotto assicurativo in cui paghi solo per le miglia che percorri. Si è rivelata un'ottima decisione quando è arrivato il blocco e i ladri non potevano più guidare da nessuna altra parte».

Polizia assicurazione a miglia

Jo si è resa conto che la sua polizza assicurativa basata su app viene fornita con un localizzatore GPS che calcola le miglia che percorri per fatturarti il costo ogni mese.

«Ho potuto vedere che la mia macchina è stata presa alle 04:34, guidata a un miglio di distanza. Parcheggiata per 40 minuti. Guidata di nuovo per un altro miglio. Parcheggiata. Questo è continuato un paio di volte fino a quando alla fine è stato parcheggiato a 1,9 miglia da casa. E da allora non si è più mosso. Ho chiamato di nuovo la polizia. Mi hanno detto di prendere le mie chiavi e andare a recuperare la mia macchina. Sono arrivata alla strada indicata sull'app senza aspettarmi di trovare la mia macchina. Nascosta dietro l'angolo, sotto un grande albero invece c'era una Discovery Sport blu. Mi sono avvicinato, la targa non corrispondeva alla mia e aveva un specchietto retrovisore rotto. "uttavia si è aperta quando ho usato le mie chiavi. Il motore si è avviato, le mie targhe erano all'interno dell'auto e, a parte lo specchietto retrovisore esterno, qualche altro piccolo graffio, i vani portaoggetti e delle portiere ripuliti e la puzza di sigaretta, tutto andava bene». Insomma, una scelta vincente quella dell'assicurazione a miglia.

