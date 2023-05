Roma, borseggiatori linciati dai passeggeri in metropolitana: avevano tentato di rubare alla stazione Barberini

di Redazione web

Borseggiatori in azione nella metropolitana di Roma: attimi di paura e tensione nel pomeriggio di oggi, erano da poco passate le 16, alla stazione Barberini nel cuore della Capitale. Un tentato furto di portafogli dentro un vagone della metro, ha provocato l'immediata reazione dei passeggeri che in quel momento affollavano il treno: c'è stato un vero e proprio linciaggio con schiaffi e pugni ai rapinatori che sono stati malmenati tra la rabbia della gente presente, tra cui molti turisti.

Metropolitana ferma a Barberini

E' stato anche tirato il freno di emergenza da un passeggero che ha bloccato la metro. In qualche modo i borseggiatori sono riusciti a fuggire, dopo essere stati presi a pugni e schiaffi dai passeggeri infuriati per quanto accaduto. «Sono usciti di corsa dal vagone e hanno preso le scale per uscire» racconta un testimone ancora sotto choc per quanto accaduto. Dopo circa 10 minuti il convoglio è ripartito. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 17:10

