Roma, scritta sulle Mura Aureliane. Nuovo sfregio alla storia della Capitale: «Una vergogna»

di Redazione web

Altro sfregio alle Mura Aureliane a Roma. In viale Castrense nella Capitale, una grossa scritta fatta con vernice spray nera è apparsa sulle storiche mura. Si tratta dell'ennesima ferita ad uno dei monumenti più importanti della città.

A darne l'annuncio sono i residenti della zona che hanno condiviso sui social lo scatto del danno sfatto alle Mura Aureliane.

Lo sfregio alle Mura Aureliane

A commentare l'accaduto è stato l'assessore al Turismo Alessandro Onorato che ha scritto: «Una vergogna.

Vandalizzate le Mura Aureliane di viale Castrense a Roma! Segnalo al sindaco Roberto Gualtieri e agli assessori alla... Pubblicato da Luciano Castro su Sabato 8 luglio 2023

L'appello dei residenti

La scritta è apparsa sul tratto di Mura Aureliane davanti al civico 50 di viale Castrense, dove in questi giorni sono in corso lavori notturni per il rifacimento del manto stradale.

In molti hanno commentando la vicenda chiedendo all'amministrazione maggiori controlli e sicurezza nella zona che già soffre di problematicità relative ad accampamenti abusivi e tendopoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 19:58

