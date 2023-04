Ragazzo autistico escluso dallo stage all'estero: Edoardo a 17 anni lascia la scuola

di Redazione Web

Edoardo ha 17 anni ed è al secondo anno del liceo linguistico. Ma non va più a scuola da quasi un mese, né ha potuto frequentare lo stage a Siviglia con i suoi compagni: per consentirgli di seguire le lezioni di spagnolo col

resto della classe non è stata trovata alcuna soluzione. La sua storia arriva dal liceo Tacito di Roma: è un ragazzo autistico, che dopo aver vissuto in tranquillità gli altri cicli scolastici, ora ha problemi alle superiori.

Jesi, si laurea in Fisica a 75 anni: «Studio le particelle per curare l'autismo di mio figlio Natan»

Bambini disabili senza terapie da mesi, la denuncia choc di un papà disperato: «Mio figlio sta regredendo»

Ragazzo autistico escluso dallo stage

Come riportato da Il Corriere della Sera, il liceo ha dichiarato: «Gestirlo in aereo o in gita a Siviglia è impensabile, ma vorremmo tornasse a scuola». Queste le parole con cui il liceo Tacito di Roma avrebbe negato la possibilità a Edoardo, un ragazzo autistico di 17 anni, di partecipare a allo stage linguistico a Siviglia.

Il soggiorno all'estero



Alla classe del secondo anno, è stato infatti proposto un soggiorno presso delle famiglie con la frequenza mattutina in una scuola, ma a Edoardo non sono state prefigurate le stesse condizioni. «Il suo è un caso particolare

e delicato, ci rendiamo conto del senso di frustrazione della famiglia», spiegano i docenti. La madre del ragazzo si è offerta di accompagnarlo, ma a quel punto è stato il 17enne a dire di non volere più partire. «Questa deve essere una gita coi compagni, non una vacanza con te», le ha detto. E alla fine, ha deciso di non partire e di lasciare

la scuola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA