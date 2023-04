Monza, Sergio Mattarella inaugura la pizzeria PizzAut. «Sono uno di voi»

«Sono uno di voi. Questo per me è un complimento».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato così i ragazzi che lo hanno accolto a Monza all’inaugurazione di una nuova sede di PizzAut, la pizzeria dove lavorano ragazzi autistici. «Mattarella, uno di noi» è il grido con cui i ragazzi lo hanno accolto.

La pizzeria, fondata da Nico Acampora a Cassina de’ Pecchi, ha tagliato ieri il nastro del suo secondo ristorante: a regime ci lavoreranno 25 ragazzi. «Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno - ha aggiunto il presidente -. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere, una sensibilità. Nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare». C’era anche il cantante Elio col figlio Dante, che ha cantato per Mattarella e gli ha stretto la mano. Al capo dello Stato dedicata la pizza “Articolo 1” insieme al grembiule rosso di PizzAut con la scritta, "Mattarella uno di noi", subito indossato per la foto di rito.

Lorenzo - che ha la capacità di dire a quale giorno corrisponda ogni data - ha poi stupito il presidente svelandogli che il giorno della sua nascita (23 luglio 1941) era un mercoledì. E Andrea ha commosso Mattarella suonando l'Inno alla gioia con il violino, dopo avere in pochi mesi imparato a leggere la musica.

«Avere qui il presidente Mattarella è importante perché è un segno di vicinanza alle 600 mila famiglie che hanno figli con autismo», ha sottolineato Nico Acampora, ed è anche un messaggio a tutto lo Stato <a fare di più e ad essere presente> per questi ragazzi e le loro famiglie che su tante cose fanno ancora fatica.

Proprio la premier Giorgia Meloni ha ricordato ieri, che era la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, lo stanziamento di 77 milioni »per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico e sviluppare progetti di inclusione e la piena partecipazione alla vita quotidiana. Il nostro impegno è costante e determinato« ha assicurato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA