Abusi su un bimbo autistico di 9 anni: «Spintoni e vessazioni, lo lasciava solo per ore». Indagata la maestra

Spintoni, dispetti e vessazioni, come l'essere lasciato solo per ore. È quello che avrebbe subito un bimbo di 9 anni affetto da autismo in una scuola elementare in provincia di Padova. Per questi fatti una insegnante di sostegno 40enne è accusata di maltrattamenti. La donna è stata rinviata a giudizio dal pm Giorgio Falcone, ma non è sottoposta ad alcuna misura cautelare.

Leggi anche > Violentata a 9 anni dall'amico di famiglia, genitori condannati: «Non vedranno più la figlia»

L'incubo della giovane vittima sarebbe iniziato all'inizio dell'anno scolastico, a settembre, fino a dicembre, quando gli accertamenti investigativi hanno portato a ottenere gli elementi per consentire alla Procura di procedere. Fondamentali per la ricostruzione degli eventi sono state le telecamere installate nella scuola, che avrebbero ripreso gli atteggiamenti aggressivi della maestra nei confronti del bimbo che doveva seguire. Ad accorgersi che qualcosa era cambiato è stato il padre del piccolo, notando nel figlio segnali di malessere crescente, irrequietezza e aggressività.

La denuncia

Tutto è partito da segnali di malessere crescente manifestati dal bimbo. Per questo, una volta maturati i sospetti, il padre si è rivolto ai carabinieri. A coordinare l’inchiesta è stato il pubblico ministero Giorgio Falcone, che nei giorni scorsi ha fatto recapitare all’indagata l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia. L’insegnante dovrà rispondere di maltrattamenti, reato che si configura in caso di condotte «reiterate nel tempo e lesive dell’integrità fisica e della dignità della persona offesa», con l’aggravante di averli compiuti ai danni «di minore o persona disabile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA