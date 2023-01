Violenta e umilia la moglie per oltre 10 anni, l'incubo della donna anche dopo la separazione: arrestato 43enne

Offese, minacce, violenze sessuali e fisiche durante il matrimonio, ma anche dopo la separazione. Un incubo durato oltre dieci anni, a partire dal 2011, per una donna vittima di maltrattamenti fisici e psicologici ad opera dell’ex marito, in qualche caso pure davanti ai figli minorenni. Per questo un 43enne residente a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare disposta dal gip del tribunale.

L'inferno della donna

L'uomo per 11 anni ha reso un inferno la vita della moglie. La loro separazione è stata sancita nell'ottobre scorso, ma le violenze sono proseguite nonostante la fine del loro rapporto. E adesso, dopo che la donna ha trovato il coragigo di denunciarlo, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza famigliare e danneggiamento.

Gli abusi

È stata proprio la donna a chiedere aiuto ai carabinieri, con una lunga e sofferta deposizione ha raccontato gli abusi, le botte e le minacce ricevute anche davanti agli occhi terrorizzati dei figli minori. Il caso è subito arrivato il Procura e per l’uomo è scattato l’ordine di arresto, ai domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi. Secondo le indagini, era dal 2011 che l’uomo sottoponeva la donna a vessazioni fisiche e psicologiche, urlandole che era «pazza» e che aveva «problemi di mente», fino a picchiarla con schiaffi, afferrandola al collo, minacciandola, controllandole il telefonino e le chat. La vittima doveva pure subire violenze sessuali. E poi l’omissione del previsto sostentamento economico, sempre con minacce e pure danni all'auto. La denuncia della donna ha dato il via alle indagini che si sono conlcuese con l'arresto dell'uomo.

