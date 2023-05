Maxischermi all'Olimpico: tutto è pronto per la finale (Foto Sport e Salute)

Tutto è pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Le due squadre sono giunte a Budapest e, nelle prossime ore, anche i tifosi arriveranno in Ungheria. Ma tutto è pronto anche per tutti coloro che hanno deciso di godersi la partita dell'anno in "casa". All'Olimpico di Roma si lavora per far sì che tutti i tifosi possano assistere alla partita nel migliore dei modi, con l'allestimento di sei maxischermi.

Finale di Europa League: l'Olimpico è pronto

La Roma e Sport e Salute lavorano in simbiosi per far sì che i tifosi possano godersi la finale, da un Olimpico sold out, nel migliore dei modi. L'allestimento dei sei maxischermi è quasi ultimato. Ma nessuna paura per il terreno di gioco: il campo sarà protetto con una speciale copertura che verrà montata nelle prossime ore.