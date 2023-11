Gina Lollobrigida, il figlio Milko Skofic dà in adozione i cani della mamma: «Non posso badare a cinque pastori tedeschi»

di Redazione web

Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida, intervistato nel corso del programma di Radio2 "Colpo di coda" ha lanciato un appello: «Vivo all'estero, non posso seguire i cinque pastori tedeschi che erano di mia madre come meriterebbero. Servono adozioni consapevoli».

Le parole di Miljo Skofic

Intervistato dai conduttori radiofonici Alessandra Zavoli e Pino Strabioli insieme all'attrice Rosanna Banfi, il figlio della Lollobrigida ha parlato dell'amore della grande attrice italiana per i suoi animali: «L'amore di mamma e papà per i cani è stato qualcosa di speciale - ha spiegato -. Sono cresciuto circondato da pastori tedeschi che sorvegliavano la mia carrozzina. Era come avere tanti baby sitter a quattro zampe: bellissimo». Milko, poi, ha lanciato un sos per i cinque cani di sua madre: «Sono due femmine e tre maschi. Io vivo all'estero e non potrò seguirli come meritano. Vorrei una mano dai rescue specializzati nella razza perché insieme possiamo valutare adozioni consapevoli».



Rosanna Banfi, sempre sul tema, ha invece raccontato: «La nostra casa è sempre stata aperta a cani e gatti sfortunati.

